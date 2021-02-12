Прогноз на выходные: сильный ветер и до 20 градусов мороза

Суббота, 13.02:

Ночью: Переменная облачность. Местами возможен слабый снег. Ветер северный, северо-западный 2-8, на островах 5-11, порывы до 15 м/с. Температура воздуха -10..-16, местами возможно понижение до -20, на островах и западном побережье -2..-8°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, местами возможен слабый снег. Ветер северный, северо-западный 2-8, на островах 5-11, порывы до 15 м/с. Температура воздуха -3..-9, на островах 0..-3°С.

Воскресенье, 14.02:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах снег с наибольшей вероятностью на западе Эстонии. снег. Ветер северных направлений 2-7, на островах северный ветер 6-10, порывы до 15 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии 3..-9, в центральной и восточной части -10..-15, кое-где возможно до -20°С.

Днем: Переменная облачность. В первой половине дня местами снег. Ветер северных направлений 3-9, на островах и побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -5..-10, на побережье островов до -2°С.

Понедельник, 15.02:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северных направлений 2-8, в начале ночи на островах порывы до 13 м/с. Температура воздуха -10..-15, на востоке местами -20°С.

Днем: Переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 2-8 м/с, вечером перейдет к западному. Температура воздуха -4..-9, на на востоке Эстонии до -11°С.

Вторник, 16.02:

Ночью: Переменная облачность, местами небольшой снег с большей вероятностью на востоке Эстонии. Ветер западный, северо-западный 5-10, на островах и северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха в начале ночи -10..-15, к утру повысится -3..-8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северных направлений 3-9, в первой половине дня на островах порывы до 14 м/с. Температура воздуха -2..-7°С.