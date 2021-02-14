Прогноз погоды на неделю: по ночам до -27, снег и холод

Понедельник, 15.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт слабый снег. Ветер северной четверти 2-8, в начале ночи на побережье порывы до 13 м/с, после полуночи ослабеет. Температура воздуха понизится -10..-17, на северо-востоке Эстонии при длительных прояснениях местами около -20°С, на побережье островов -3..-6°С.

Днем: Переменная облачность. Во второй половине дня по северо-востоку Эстонии возможен небольшой снег. Ветер преимущественно западной четверти 2-8, после обеда на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -2..-8, на востоке Эстонии до -10°С, на западном побережье островов к вечеру повысится до 0..+1°С.

Вторник, 16.02:

Ночью: Переменная облачность. На северо-востоке Эстонии пройдёт снег. Ветер западных направлений 4-10, на побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха -3..-9, на побережье островов до +1, в начале ночи на юго-востоке Эстонии до -15°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Зона осадков движется с северо-востока Эстонии в юго-западном направлении, вечером достигнет островов. Ветер западной четверти 4-10, на побережье порывы 13 м/с, после обеда ослабеет и повернёт к северной четверти, вечером в районе Финского залива усилится восточный и северо-восточный ветер 12 м/с. Температура воздуха 0..-6, на побережье островов до +2°С.

Среда, 17.02:

Ночью: Облачно с прояснениями. По западу и югу Эстонии во многих местах пройдёт снег, к утру вероятность осадков уменьшится. Ветер восточный и северо-восточный 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -10..-15, на северо-востоке Эстонии до -18, на побережье островов местами около -5°С.

Днем: Переменная облачность, в основном без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -10..-15, на побережье островов местами около -5°С.

Четверг, 18.02: