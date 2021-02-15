На Эстонию надвигаются суровые морозы и сильный ветер

Вторник, 16.02:

Ночью: Переменная облачность. На северо-востоке Эстонии местами лёгкий снег. Ветер западной четверти 4-10, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -3..-9, на юго-востоке Эстонии до -14°С, на побережье островов местами 0..+2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. В течение дня зона осадков смещается с северо-востока Эстонии на юго-запад. Ветер западной четверти 3-9, до обеда порывы 12 м/с, после обеда повернёт к северному направлению, вечером в районе Финского залива усилится восточный, северо-восточный порывами 12 м/с. Температура воздуха 0..-6, на побережье островов до +2°С.

Среда, 17.02:

Ночью: Переменная облачность. До полуночи по западу и югу Эстонии во многих местах пройдёт снег, на островах возможна слабая метель. Ветер северо-восточный 4-10, на островах порывами 12-15 м/с. Температура воздуха -13..-19, на островах и побрежье местами -8..-12°С.

Днем: Переменная облачность, в основном без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -10..-15, на побережье островов местами -8..-9°С.

Четверг, 18.02:

Ночью: Ясно, на островах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточной четверти 2-8 м/с, до полуночи на островах до 11 м/с. Температура воздуха -21..-28, на островах -12..-18°С.

Днем: Ясно и малооблачно, на побережье местами облачно. Без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -13..-18, на островах -8..-14°С.

Пятница, 19.02:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер повернёт к южному направлению 2-8 м/с. Температура воздуха -19..-24, местами -27, на островах и западном побережье -9..-13, местами -17°С.

Днем: Малооблачно и переменная облачность, без осадков. Ветер южный и юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха -11..-16, на островах и западном побережье -7..-10°С.

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