Очередной морозный рекорд! Утром в Йыхви зафиксировали температуру -30 градусов

От Йыхви не отстает Туду, где утром температура составила ровно -30 градусов. Далее идут Сями (-29,6), Йыгева (-29,5), Кунингакюла (-29,3), Корела и Роостоя (по -29).

Теплее же всего было в Сырве, где зафиксировали всего -7,4 градусов.

На сегодня синоптики обещают температуру воздуха -12..-17°С, на островах местами -8..-10°С. Читайте прогноз на конец недели от pogoda.ee!

Пятница, 19.02:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха в западной Эстонии -10..-17, в центральной и восточной Эстонии -18..-25°C.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 3-9, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -10..-16, на островах и западном побережье -6..-9°С.

Суббота, 20.02:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха -14..-20, на островах и западном побережье -6..-12°C.

Днем: Облачность увеличится. Местами возможен небольшой снег. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -8..-13, на остовах и западном побережье -2..-7°С.

Воскресенье, 21.02:

Ночью: Облачно. Снег, на островах мокрый снег и дождь. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии -11..-16, на западе -4..-9, на островах -3..-1, к утру температура повысится -5..+2, на северо-востоке Эстонии до -9°С.

Днем: Облачно. Снег, мокрый снег, начиная с запада, осадки перейдут в дождь. Гололед. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.