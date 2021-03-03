С зимой прощаться еще рано: на выходных в Эстонии ожидается метель

Синоптик государственной метеослужбы Кайро Кийтсак сказал Delfi, что в ночь на четверг по Эстонии с севера на юг пройдет холодный фронт, в результате чего в стране пройдут дожди и мокрый снег, а в центральной части материка снег.

После полуночи облачность рассеется, а температура воздуха понизится, дороги станут скользкими. Ветер повернет на северо-запад. Вторая половина недели обещает быть более холодной, с преобладанием минусовых температур.

По словам Кийтсака, со снегом прощаться еще рано. ”Легкий снежный покров наблюдается, например, в Вирумаа, на возвышенностях Отепя и Хаанья. Скоро из-за минусовых температур снег и лед на какое-то время перестанут таять, выпадет также новый снег”.

На этой неделе температура воздуха во многих местах ночью опустится ниже -5 градусов, местами до -9… -12 градусов.

По словам синоптика, на выходных ожидается сильный ветер и даже метель, снег и мокрый снег. ”Как я уже говорил неоднократно, о весне еще думать рано. Март очень капризный с точки зрения погоды, но ничего необычного здесь нет. Так что еще немного зимы мы еще увидим”.

Как сообщает pogoda.ee, в четверг ночью пройдёт дождь и мокрый снег, а потом и снег. К утру осадки прекратятся и облачность поредеет. До полуночи ветер юго-западный и западный, после полуночи северо-западный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха понизится до -4..+1°C. На дорогах увеличится опасность гололедицы!

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт лёгкий снег. Ветер северо-западный 5-10, на островах северо-запада Эстонии порывами 15 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Пятница, 05.03:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах снег. Ветер северный и северо-западный 3-9, в начале ночи на островах северо-запада Эстонии порывами 15 м/с. Температура воздуха -3..-9°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен лёгкий снег. Ветер северо-западный 4-10 м/с. Температура воздуха 0..-6°С.