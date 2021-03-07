Прогноз синоптиков на предстоящие три месяца: приход весны задерживается

Средняя температура весенних месяцев, начиная с 1961 году, имеет устойчивую тенденцию к росту, за последние 60 лет — почти на два градуса. Наиболее быстрыми темпами средняя температура весны росла уже в этом веке.

Средняя температура марта находится в пределах от 0 до -2 градусов. И пусть снег сошел очень быстро и почва быстро прогрелась солнцем, часто ледяное дыхание Севера не дает весне одержать победу, быстрого потепления не происходит.

Весь март будет идти борьба более теплой воздушной массы западно-европейской области высокого давления с северными более влажными и холодными циклонами. Никто из них длительного перевеса не добьется. В середине месяца преимущество будет у Запада, но особого тепла это не принесет. Будут еще и снег, и морозы. Если в середине месяца наступит относительно теплый период, то конец марта может опять пройти под знаком возвращения зимы, которое продлится до начала апреля.

В апреле преимущество будет на стороне областей низкого давления, которые принесут влажность и прохладу, и только во второй половине месяца до нас станет дотягиваться тепло из Западной, а иногда даже Южной Европы. Но, как и свойственно апрелю-обманщику, нужно быть готовым к кратковременным снегопадам. И всё-таки апрель обещать быть теплее нормы, прежде всего в своей второй половине. В первую очередь это относится к Западной Эстонии и Северо-Востоку.

Хотя в мае летнего тепла еще не будет, в отдельные дни столбик термометра может подняться выше 20 градусов тепла. Но чаще будут такие ночи, когда температура воздуха понизится ниже +5, причем это может произойти даже в конце месяца. А в начале мая возможны и ночные заморозки.

Существует значительная вероятность того, что весь месяц мы будем оставаться на границе российских и западных (в основном более теплых) воздушных масс. Поэтому прогноз обещает немного теплее обычной погоду лишь в Западной Эстонии.