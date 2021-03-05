ВНИМАНИЕ! На Эстонию надвигается снегопад. Дороги обледенеют

Днем ветер усилится порывами до 15-17, на побережье 20 м/с. Направление ветра юго-западное, западное.

Во многих местах опасность обледенения. На выходных из-за снега, мокрого снега, гололеда, плохой видимости и сильного бокового ветра дорожные условия будут сложными.

За два дня выпадет более 5 см снега, в Вирумаа, возле Чудского озера и на Юго-Востоке — более 10 см.

Как прогнозируют синоптики, в субботу ночью ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-8, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -3..-8, на востоке Эстонии до -12°С.

Днем: Утром облачность уплотнится и, начиная с северо-запада, пойдет снег, местами метель. Днем на западе Эстонии осадки перейдут в мокрый снег и дождь, образуется гололед. Юго-западный, западный ветер усилится 6-11, порывами до 17, на побережье 10-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха повысится до -1..+4°С. На дорогах скользко!

Воскресенье, 07.03:

Ночью: В начале ночи облачно. Снег, мокрый снег, местами метель. На западе кратковременно также и дождь, опасность гололёда. После полуночи, начиная с севера, облачность рассеется и плотные осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывами 17, на островах и побережье западный и северо-западный 10-15, порывами 20 м/с, после полуночи повсеместно перейдет к северо-западному и останется сильным. Темература воздуха -1..+3°С, к утру понизится до -1..-6°С. На дорогах скользко!

Днем: Переменная облачность. Время от времени снег, местель. Ветер северо-западный 7-12, порывами 17, на островах и побережье 10-15, порывами 20-23 м/с, после полудня постепенно ослабеет. Температура воздуха -1..-4, на островах со стороны моря до +1°С.