Зима не сдается: на предстоящей неделе до -15 градусов мороза

Воскресенье, 07.03:

Ночью: В начале ночи облачно. Снег, мокрый снег, местами метель, на западе также и дождь, опасность гололёда. После полуночи, начиная с севера, облачность рассеется и плотные осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывами 17, на островах и побережье западный и северо-западный ветер 10-15, порывами 20 м/с, после полуночи повсеместно перейдет к северо-западному и останется сильным. Температура воздуха -1..+3, к утру понизится до -1..-6°С. На дорогах скользко!

Днём: Облачно с прояснениями. Время от времени снег, метель. Ветер северо-западный 7-12, порывами 15-20, на островах и побережье 12-17, порывами 21-26 м/с, во второй половине дня постепенно ослабеет. Температура воздуха -1..-4, на островах со стороны моря до +1°С.

Понедельник, 08.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, кое-где метель. После полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер северо-западный, северный 5-12, на побережье порывами до 17 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -4..-10, на северо-востоке до -12°С.

Днём: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков, лишь вечером кое-где возможен снег. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -1..-6, на востоке до -8°С.

Вторник, 09.03:

Ночью: Переменная облачность. После полуночи на западе Эстонии во многих местах снег. Ветер северных направлений перейдет к южным направлениям 1-7 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии -4..-10, на востоке -10..-15, при продолжительных прояснениях местами до -18°С.

Днём: В основном облачно. Во многих местах снег, кое-где метель. Усилится юго-восточный, восточный ветер, на островах юго-западный, западный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии -2..+2, на востоке -3..-9°С.

Среда, 10.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, кое-где метель. Ветер восточных направлений 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -1..-7, на востоке местами понизится до -8..-14°С.