Осторожно! В Таллинне ожидается обильный снегопад, может выпасть до 10 см снега

Водителям стоит выбирать подходящую для зимних погодных условий скорость движения и соблюдать увеличенную дистанцию. Кроме того, следует запастись временем, и начинать движение медленно, чтобы привыкнуть к дорожным условиям. Отказаться от поездки стоит водителям, сменившим зимние покрышки на летние, а также в том случае, если глубина протектора зимних шин не соответствует требованиям.