НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Синоптики на выходные ничего хорошего не обещают. А на следующей неделе будет еще хуже

Уже к вечеру четверга приближение этого циклона даст о себе знать: ветер усилится, облачность увеличится, холодный антициклон вынужден будет отступить в Россию, а в Эстонии придет в основном влажная, относительно теплая погода.

Четверг, 11.03

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер восточный, юго-восточный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -10..-16, на северо-востоке до -18, на островах -2..-8°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Вечером на островах облачность увеличится и пойдет снег. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на побережье порывы до 15 м/с, во второй половине дня усилится на островах и западном побережьем 8-13, порывы до 18 м/с. Температура воздуха повысится до 0..-5, на островах до +2°С.

Пятница, 12.03

Ночью: Облачность уплотнится. Снег с островов распространится к утру по всей Эстонии, метели. Ветер юго-восточный 7-12, порывами 15, на островах до 20 м/с. Температура воздуха -1..-6, на островах до +2°С.

Днем: Облачно. Снег, начиная с запада, перейдет в мокрый снег и дождь. Опасность гололеда. Ветер перейдет к южному, юго-западному 5-12, порывами 15, в утренние часы на побережье до 18 м/с. Температура воздуха повысится в течение дня до 0..+4°С.

Суббота, 13.03

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 4-10, на побережье в первой половине дня порывами 15 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.

Воскресенье, 14.03

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Утром юго-запада Эстонии достигнет зона более плотных осадков в виде снега и мокрого снега. Ветер южных направлений 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -1..+2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Мокрый снег, дождь, на востоке и снег. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.