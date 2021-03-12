Из-за снегопада и ледяного дождя дорожные условия по всей Эстонии ухудшатся

Температура воздуха поднимается до плюсовых отметок. Поскольку температура дорожных покрытий будет колебаться в районе 0°C или ниже, возникнет опасность обледенения. Осадки ослабнут в Западной Эстонии к ночи, а в Восточной к утру.

Как сообщает Таллиннский департамент транспорта, сейчас принимаются меры против гололеда на дорогах, но необходимо учитывать, что это займет время. Участникам дорожного движения нужно сохранять бдительность.

Как прогнозируют синоптики, в субботу ночью будет облачнo с прояснениями. Пройдёт дождь и мокрый снег, начиная с островов осадки поредеют. Местами образуется туман. Ветер западный, юго-западный 5-10, порывы 13, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.

Днем: Облачно. Местами небольшие осадки и возможен туман, после обеда более плотная зона мокрого снега и дождя достигнет Рижского залива и к вечеру распространится на материк. Ветер юго-западный и южный 3-8, на побережье порывы 12 м/с. Температура +1..+4°С.

Воскресенье, 14.03:

Ночью: Преимущественно облачно. Местами дождь, мокрый снег и снег. Во многих местах образуется туман. Гололёд. Ветер южных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха -2..+1°С.

Днем: Облачно. До обеда снег и мокрый снег, во второй половине дня временами мокрый снег и дождь. Гололёд. Ветер южной четверти 4-10 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.

Понедельник, 15.03:

Ночью: Облачно. Временами дождь и мокрый снег, после полуночи во многих местах осадки перейдут в снег. Во многих местах гололед. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -2..+1°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт мокрый снег и дождь, до обеда и вечером местами и снег. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.

Вторник, 16.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт мокрый снег и снег. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 0..-6°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможен слабый мокрый снег. Ветер неустойчивого направления 1-7 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

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