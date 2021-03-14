Дороги будут скользкими! На предстоящей неделе дождь будет чередоваться со снегом, возможен гололед

Понедельник, 15.03:

Ночью: Облачно. Временами пройдёт дождь и мокрый снег, постепенно переходящие в снег. Во многих местах образуется туман и возможен гололед. Ветер развернется с южной четверти к западной 2-8, в районе Рижского залива и в южной части материка порывами до 12 м/с. Температура воздуха -2...+1°С. Дороги будут скользкими!

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет мокрый снег и дождь, до обеда и вечером также снег. Ветер западной четверти 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха +1...+5°С.

Вторник, 16.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой снег и мокрый снег. Кое-где может образоваться туман. Ветер западной четверти, на островах - северной четверти 2-8, на северном побережье до 10 м/с. Температура воздуха 0...-4, местами -7°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западной четверти, на островах - северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 0...+4°С.

Среда, 17.03:

Ночью: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха -2...-8, местами -11°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, северный 3-9 м/с. Температура воздуха -1...+3°С.

Четверг, 18.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер преимущественно северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха -2...-8, местами -11°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Вечером на северо-западе Эстонии будет более облачно и во многих местах пройдет снег. Ветер северной четверти 2-8 м/с, вечером на островах и северном побережье северо-восточный ветер усилится порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха -1...+3°С.