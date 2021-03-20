Погода на выходных будет холодной, но потом начнется потепление

Суббота, 20.03:

Днем: Начиная с севера облачность уплотнится, и в первой половине дня к северным районам подойдет зона снега, которая будет медленно распространяться на юг, местами возможна метель. Ветер юго-западный 6-11, порывами до 16 м/с, на побережье 8-14, порывами до 17-20 м/с. Температура воздуха 0…-3, на побережье островов до +2°С.

Воскресенье, 21.03:

Ночью: Облачно. Пройдёт снег, на западе Эстонии также мокрый снег и дождь. Местами метель. Ветер юго-западный 6-11, порывами до 15, на побережье до 17 м/с, к утру ветер ослабеет и развернется к западной четверти. Температура воздуха на востоке Эстонии -2…-4, в западных районах -1…+2°С. Высокая опасность гололёда!

Днем: До обеда облачно, пройдёт снег и мокрый снег. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер западной четверти 5-11, начиная с островов, постепенно развернется к северо-западному направлению и усилится порывами до 15, на островах — 10-14, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 0…+4°С. Сохранится опасность гололеда!

Понедельник, 22.03:

Ночью: Ясно или малооблачно, в основном без осадков, только на юго-западе Эстонии в начале ночи возможен снег. Ветер северо-западный 5-11, на побережье порывами до 15, в начале ночи до 17 м/с. Температура воздуха 0…-6°С

Днем: Облачность уплотнится и во многих метах пройдет снег. Ветер западной четверти 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -1…+3°С

Вторник, 23.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет снег. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура воздуха во внутренних районах -3…-8, на побережье и в южной Эстонии 0…-3°С

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер переменный 2-8 м/с. Температура воздуха в восточной Эстонии и на побережье +1…+4, на западе страны +5…+8°С.