Достаем весенние куртки: в субботу до 13 градусов

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Во многих местах образуется туман. Ветер южных направлений 1-7, на островах порывы до 10 м/с. Температура воздуха -3..+1, на островах и побережье местами до +3°C. Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Утром сохранятся туманы. Ветер южный, юго-восточный 3-8, порывы 11, на островах до 13 м/с. Температура воздуха 8..13, на наветренном побережье местами 5°С.

Ночью: Облачность уплотнится и, начиная с островов, пойдет дождь. Ветер южный, юго-восточный 5-10, на побережье порывами 13 м/с, после полуночи, начиная с запада, перейдет к юго-западному и немного ослабеет. Температура воздуха +1..+5°C.

Днем: В утренние часы преимущественно облачно, в материковой части дождь, на островах осадки прекратятся. В течение дня, начиная с запада, облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер южный, юго-западный 3-9, на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха 4..9°С.