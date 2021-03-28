Переменчивая весенняя погода: на смену солнцу придет дождь, а потом и мокрый снег

Понедельник, 29.03:

Ночью: До полуночи небольшая и переменная облачность, без осадков. Около полуночи, начиная с запада облачность уплотнится и на островах начнётся дождь, к утру осадки распространятся на запад Эстонии. Ветер юго- западный 3-9, на северном побережье порывы 12 м/с, на островах и западном побережье 7-11, порывы 15 м/с. Температура воздуха от -2°С на востоке Эстонии до +3 °C на островах.

Днем: Облачно с прояснениями. До обеда преимущественно в западной Эстонии пройдёт дождь. После обеда, начиная с островов новая зона плотных осадков будет быстро смещаться на восток. Ветер юго-западный, южный, 5-10, на островах порывы 14, после обеда усилится 7-13, порывы 16, на побережье 18 м/с. Температура воздуха 4..9, на востоке Эстонии до 11°С.

Вторник, 30.03:

Ночью: Облачная погода, во многих местах пройдёт дождь, на островах в отдельных местах с прояснениями. Ветер южный, юго-западный 7-12, порывы 15, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха 3..7°C.

Днем: Облачно, в отдельных местах с прояснениями. Во многих местах слабый дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10, в первой половине дня на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 4°C.

Среда, 31.03:

Ночью: Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 2-8, утром на западе Эстонии порывы до 13 м/с. Температура воздуха 2..8°C.

Днем: Облачно с прояснениями, местами дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11, порывы до 16 м/с, начиная с островов, ветер повернёт к северо-западному направлению и немного ослабеет. Температура воздуха 7..12, на побережье местами до 5°C.

Четверг, 01.04:

Ночью: Преимущественно облачно. Во многих местах пройдёт снег, мокрый снег и дождь. Под утро, начиная с северо-запада страны осадки прекратятся и облачность поредеет. В начале ночи ветер западной четверти 2-8 м/с, на островах неустойчивого направления, утром начиная с Хийумаа ветер повернёт к северо-западному направлению и усилится. Температура воздуха 0..+2°С.

Днем: Переменная облачность. До обеда, зона с сильным снегом и мокрым снегом отступит на юго-восток страны, местами пройдёт также и дождь, в некоторых местах только небольшая вероятность осадков. Преимущественно ветер северо-западный 5-11 м/с. Температура воздуха 3..9°С.