Снег и дождь?! Прогноз погоды на длинные выходные совсем не радует

Пятница, 02.04:

Ночью: До полуночи облачно с прояснениями, без осадков. После полуночи облачность увеличится и северной Эстонии достигнут осадки, которые распространятся дальше на юг. Пройдёт мокрый снег и снег, на побережье островов также и дождь. Ветер северо-западный, западный 2-8, до полуночи на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 0..-4°,на островах и западном побережье до +2° С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут ливни из снега и дождя и дождь. Ветер северо-западный, западный 3-9, на островах порывы 12 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

Суббота, 03.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами мокрый снег и снег. Ветер в основном северо-западный, северный 3-9, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..-4, на островах и западном побережье до +2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах мокрый снег и дождь, вероятность осадков меньше на западе Эстонии. Ветер северо-западный, северный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

Воскресенье, 04.04:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха -1..-5, на островах до +1°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер усилится 5-11, после обеда на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 4..10°С.

Понедельник, 05.04:

Ночью: Переменная облачность, ранним утром облачность уплотнится, в основном без осадков. Юго-западный, южный ветер 7-12, на побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

Днем: Облачно с прояснениями, без осадков. До обеда ветер южный, юго-западный, после обеда южный и юго-восточный 6-11, порывы 15,на островах и западном побережье 8-13 порывы до 18 м/с. Температура воздуха 5..10°С.