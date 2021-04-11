В понедельник в Эстонии ожидается до 16 градусов тепла

Понедельник, 12.04:

Ночью: Облачная погода. Во многих местах пройдёт дождь. Под утро без осадков и облачность поредеет. Ветер восточный, юго-восточный 4-10, на островах западной Эстонии порывами 13-15 м/с. Температура воздуха 2..7°С

Днем: На востоке Эстонии с небольшой и переменной облачность без осадков погода. В западной Эстонии облачно с прояснениями и временами пройдёт дождь. Ветер юго-восточный, южный 5-10, порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 11..16, на наветренном побережье 7-9°С.

Вторник, 13.04:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих Местах пройдет кратковременный дождь, к утру осадки сосредоточатся на востоке Эстонии. Ветер южной четверти 4-9,в начале ночи на побережье Вирумаа порывы 12 м/с. Температура воздуха 3...8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Преимущественно в материковой Эстонии пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти 3-9,после обеда на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 4...10°С.

Среда, 14.04:

Ночью: Начиная с запада Облачность поредеет, на востоке Эстонии пройдёт кратковременный дождь, возможен также и мокрый снег. Ветер западной четверти 2-7,на побережье 10 м/с. Температура воздуха -3...+2°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 порывами 12 м/с. Температура воздуха 4...10°С.

дНочью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 4-9, порывами 12 м/с. Температура воздуха -2...2°С.

Днем: Ясная или небольшая облачность, без осадков. Ветер северных направлений 4-9, порывами 12, после обеда в районе Рижского залива северо-восточный и северный до 14 м/с. Температура воздуха 4...10°С.

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