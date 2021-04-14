Синоптик: все бы было отлично, если бы не эта ерунда над Украиной

Из-за зоны низкого давления небо будет затянуто облаками, а в Южной Эстонии в пятницу даже может пойти дождь. Усиливающиеся порывы северо-восточного ветра не дадут воздуху достаточно прогреться, хотя и принесет со стороны России более теплые воздушные массы. Поэтому каждую ночь будет становиться все менее холодно.

На выходных зона высокого давления из Скандинавии через Финляндию перейдет на Северо-Запад России. Для Эстонии это означает, что ветер утихнет, а воздух потеплеет. Ночная температура только в Северной Эстонии местами будет понижаться до нуля, максимум -1 градуса.

Дни будут постепенно становиться теплее. Например, в пятницу в Северной Эстонии будет 608 градусов тепла, а в Южной — даже до 12-13 градусов тепла. В воскресенье же воздух и вовсе может прогреться до 12-16 градусов, хотя на побережье будет холоднее.

На следующей неделе погода будет также без осадков. Со вторника больше не будет ночных заморозков и температура ночью будет составлять 2-7 градуса тепла, а днем 12-18 градусов. Однако это тепло долго не продержится и во второй половине недели снова похолодает.

Читайте прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee!

Четверг, 15.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Местами возможно образование тумана. Ветер северной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный и северный, на северном побережье также и восточный 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 4..10°С.

Пятница, 16.04:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, в южной Эстонии переменная облачность. В Вырумаа возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-9, порывами 12 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. На юге Эстонии местами возможен дождь. Ветер северо-восточный 5-10, порывами 15, на Хийумаа и западном побережье до 17 м/с. Температура воздуха 8..13, на наветренной стороне побережья около 5°С.

Суббота, 17.04: