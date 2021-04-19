НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Зима еще огрызнется: синоптики обещают снег с дождем
Вторник, 20.04
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков, местами образуется туман. Ветер северо-восточный и восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -1...+4°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков, вечером местами возможен небольшой дождь. Ветер восточной четверти 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 10..14, на побережье с наветренной стороны 7..9°С.
Среда, 21.04
Ночью: Переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер восточных направлений 1-7, в начале ночи на северном побережье порывами 10 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.
Днем: На западе Эстонии переменная облачность, на востоке Эстонии облачно с прояснениями. В материковой части страны временами пройдет небольшой дождь, на островах островах лишь отдельные ливни. Ветер переменных направлений 1-7, во второй половине дня в восточной Эстонии ветер северных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье с наветренной стороны 5..7°С.
Четверг, 22.04
Ночью: Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.
Днем: В утренние часы переменная облачность. Местами небольшой дождь. Во второй половине дня облачность уплотнится, вечером к западной Эстонии подойдет плотная зона осадков. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 9..15, на побережье местами 7°С.
Пятница, 23.04
Ночью: Облачно с прояснениями. Зона дождя, а местами и с мокрым снегом, распространится с островов через материк, затем в осадках наступит пауза. Ветер восточный и юго-восточный 5-10, на северном побережье порывами 13 м/с, после полуночи ветер, начиная с островов, развернется к южной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха -1..+4°C.
Днем: Облачно с прояснениями. На северо-востоке Эстонии утром пройдут частые дожди и мокрый снег, около полудня с юго-запада на северо-восток распространятся новые порции осадков в виде дождя и мокрого снега. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 5..9, в восточной Эстонии местами 11°C.
Суббота, 24.04
Сохранится холодная погода, пройдет дождь и снег с дождем. Ветер сменит направление на северное и северо-западное. Температура воздуха ночью -1 ... +4, днем - от 2 до 7 градусов тепла.
Воскресенье, 25.04
Область низкого давления сохранит на побережье Балтики прохладную погоду с осадками.
Температура воздуха ночью 0 ... +4, днем - от 4 до 8 градусов тепла.
Понедельник, 26.04
Погода существенно не изменится. Ночью облачность уменьшится, но днем вероятность осадков довольно велика.
Температура воздуха ночью -3 ... +2, днем - от 5 до 8 градусов тепла, на побережье прохладнее.