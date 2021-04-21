НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Синоптики огорчают: зима вскоре вернется и задержится(16)
Этому способствует область низкого давления, сформировавшая над Балтийским морем в том числе и в высоких слоях атмосферы. Она позволяет холоду северных широт свободно перемещаться на юг - через страны Балтии до Альп.
Четверг, 22.04
Ночью: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер южной четверти 3-9, на островах западной Эстонии порывы 12 м/с. Температура воздуха -1...+4°С.
Днем: До обеда переменная облачность, после обеда облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер южный и юго-западный 5-10, порывы 12-16 м/с. Температура воздуха 8...12, на побережье местами 5°С.
Пятница, 23.04
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южной четверти ,на материке 4-11, в районе Рижского залива западный и юго-западный порывами до 17 м/с, под утро на западном побережье Сааремаа западный и северо-западный более 20 м/с. Температура воздуха -1...+4°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Пройдет дождь и мокрый снег, возможна также и и снежная крупа. Ветер южных направлений 4-8,порывами 12 м/с, после обеда на материке местами переменный 2-7 м/с, на островах и в районе Рижского залива западный и северо-западный 9-14 ,порывы 17-22 м/с. Температура воздуха 3...7°C.
Суббота, 24.04
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег, местами возможен и снег. Ветер западных направлений 3-9 м/с, на островах западной Эстонии и побережье - западный, северо-западный ветер 9-14, порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха -1...+3°C.
Днем: Облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 4-11 м/с, на островах западной Эстонии и побережье 9-14, порывами 17-23 м/с. Температура воздуха 3...7°C.
Воскресенье, 25.04
Ночью: Облачная, с отдельными прояснениями погода. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег, под утро также и снег. Ветер западный, северо-западный во внутренних районах 2-8 м/с, к утру усилится порывами до 12 м/с, на островах западной Эстонии и побережье северо-западный 8-13,порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -1...+3°C.
Днем: Облачная погода. Пройдет мокрый снег и снег, местами также дождь. Осадки могут быть сильными. Ветер северо-западный 4-9 , на островах и побережье 9-15,порывы более 20 м/с. Температура воздуха 1...5°C.
Первая половина следующей недели весеннего тепла не принесет, прохладная погода сохранится. Но запас сил области низкого давления постепенно будет исчерпываться, облачность день ото дня рассеиваться, а сквозь тучи время от времени выглядывать весеннее солне.
Температура воздуха по ночам в ясную погоду будет опускаться ниже нуля, при облачности - немного выше нуля. Дневная температура до среды будет удерживаться в промежутся от 4 до 9 градусов тепла.