2020 год стал самым жарким в Европе за всю историю метеонаблюдений

По данным Службы метеонаблюдений Евросоюза, в прошлом году средняя температура по Европе была как минимум на 0,4 градуса выше, чем в предыдущие пять самых теплых лет. При этом все они пришлись на последнее десятилетие.

Климатолог Фрея Вамборг, комментируя рост температур, заявила, что каждое время года становится значительно теплее.

Так, зимой температура воздуха была на 3,4 градуса выше средней за 1981-2020 годы. Осень также была самой теплой за последние несколько лет. Жара в летний период была не такой продолжительной и интенсивной, как в последние годы, несмотря на рекордные температуры во Франции и Скандинавии.

Вамборг выразила обеспокоенность и ситуацией в Арктике. Эксперт отметила лесные пожары в Сибири, вызванные экстремально высокими температурами и снизившимся уровнем снежного покрова. В целом, температура в Сибири была на 4,3 градуса выше средних показателей за последние 40 лет.

Глобальное потепление не первые год беспокоит ученых, которые предупреждают о серьезных последствиях для планеты и ее жителей.

В декабре 2015 года было принято Парижское соглашение — соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Цель соглашения — “активизировать осуществление” Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в частности, удержать рост глобальной средней температуры “намного ниже” 2°C и “приложить усилия” для ограничения роста температуры величиной 1,5°C.

По данным ООН, температура Земли в этом веке возрастет более чем на 3 градуса.