НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | На этой неделе погода сохранится дождливой и прохладной. На следующей произойдет резкий перелом

До воскресенья мы находимся в зоне действия областей низкого давления. Будет преобладать облачная погода, время от времени идти дождь. С каждым днем интенсивность осадков будет спадать, но температура воздуха по-прежнему останется низкой. Ночные температуры в основном плюсовые, хотя в отдельных местах, где облачность менее плотная, столбик термометра может опуститься до градуса мороза. Наиболее вероятна опасность этого в ночь на воскресенье, когда облачность рассеется. Днем термометр будет показывать в пределах 5-10 градусов тепла.

С воскресеньем в погоде наступят перемены. Над западной частью России окрепнет антициклон, и Эстония попадет в первой половине следующей недели под власть его западного края. В то же время Британских островов достигнет активный циклон, юго-восточная оконечность которого обеспечит доставку к нам по-летнему теплой воздушной массы из Южной Европы. Область высокого давления над Россией воспрепятствует дальнейшему движению этих теплых масс на восток, благодаря чему летнее тепло будет двигаться через Эстонию в Финляндию.

Таким образом, новая неделя будет довольно солнечной, сухой и теплой, в том числе и в ночные часы. В понедельник ночью столбик термометра уже не опустится ниже 7 градусов тепла, а ночь среды обещает уже по-настоящему летнее тепло. Дневной максимум повысится до +15-20, в середине недели — и выше 20 градусов. Но долгим такое тепло еще не будет.

Более точный прогноз на оставшиеся дни недели

Четверг, 06.05

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь, к утру осадков станет больше. Ветер преимущественно восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 1..5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь. На севере Эстонии ветер переменных направлений 2-7 м/с, на юге перейдет к юго-западному и усилится 5-10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха 5..11°C.

Пятница, 07.05

Ночью: Облачно. Временами дождь. В северной Эстонии ветер переменный 2-7, в южной Эстонии юго-западный 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2..5°С.