Предстоящая неделя сулит летние температуры. Но не везде

Понедельник, 10.05

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер преимущественно южный, юго-восточный 5-11, порывами до 13, на западном побережье до 17 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. В первой половине дня во многих местах дождь. Ветер в основном южный, юго-восточный 5-11, порывами 13, на западном побережье до 17 м/с. Температура воздуха 17..21, на побережье местами около 12°С.

Вторник, 11.05

Ночью: Малооблачная сухая погода. Ветер южный, юго-восточный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8..13°С.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 18..23, на наветренном побережье до 12°С.

Среда, 12.05

Ночью: Ясная или малооблачная, сухая погода. Ветер юго-восточный 5-10, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 19..24, на наветренном побережье до 13°C.

Четверг, 13.05

Ночью: Малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 9..14°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 17..21, на наветренном побережье до 10°C.

Пятница, 14.05

Область высокого давления немного отступит, влажные воздушные массы с юго-востока повысят вероятность дождей и гроз до 50-75%. В малооблачные ночи температура понизится примерно до 10 градусов. Днем тоже станет прохладнее — в пределах +20.