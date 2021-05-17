Внимание! Метеослужба вынесла грозовое предупреждение

Как прогнозируют синоптики, сегодня днем облачность увеличится повсеместно. Дожди, начиная с юго-запада Эстонии, распространятся далее по всей территории. Опасность грозы и местами возможны сильные ливневые осадки. Юго-восточный, восточный ветер усилится 5-9, порывы до 14 м/с, при грозе могут быть более сильные порывы ветра, вечером ослабеет и станет южных направлений. Температура воздуха 17..22, на наветренном побережье до 13°C.

Вторник, 18.05:

Ночью: Облачно с прояснениями. На востоке Эстонии еще много дождей, на западе вероятность осадков уменьшится. Ветер переменных направлений, слабый, после полуночи станет западных направлений и неемного усилится. Температура воздуха 5..10, на востоке до 13°С.

Днем: на западе Эстонии переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. На востоке Эстонии облачно с прояснениями и время от времени кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер северо-западный, западный 4-9, порывы 12 м/с. Температура воздуха 12..17, на востоке возможно до 20°С.

Среда, 19.05:

Ночью: Переменная облачность, местами кратковременный дождь. После полуночи на востоке эстонии облачность увеличится и пойдет дождь. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха 4..9, на востоке до 12°С.

Днем: Небольшая и переменная облачнсоть. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 15..20, на побережье с наветренной стороны до 13°С.

Четверг, 20.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачнсоть, преимущественно без осадков. После полуночи, начиная с юго-востока, облачность увеличится и пойдет дождь. Ветер северных направлений 3-9, к утру порывами до 13 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Днем: Облачность увеличится и дожди распространятся по всей Эстонии, наименьшая вероятность осадков на островах и западном побережье. Ветер северный, северо-западный 5-10, порывы 14, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 12..18°С.

Первый уровень предупреждения означает, что при определенных обстоятельствах погода может быть опасной. Необходимо следить на прогнозом.