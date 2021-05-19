Синоптик советует не убирать зонты. До июня теплой погоды не будет

По словам синоптика, еще сегодня в Ида-Вирумаа будет тепло, но уже к вечеру вероятность дождей и гроз увеличится.

”С 20 мая нашу погоду будут определять преимущественно области низкого давления, которые увеличат влажность и повысят вероятность дождей. В некоторые дни наряду с ливнями ожидаются грозы. Что касается температуры, то конец месяца будет скорее прохладным”, — продолжает Кийтсак.

”Общий температурный фон будет гораздо скромнее, чем мы наблюдали в последние полторы недели. Дневной температурный максимум будет варьироваться в диапазоне от 10 до 17 градусов, хотя в отдельные дни не исключена и более теплая погода”.

По словам Кийтсака, согласно текущим прогнозам, до июня особой жары не ожидать не приходится. Более длительные модельные расчеты показывают, что начало июня может быть близко к норме или немного холоднее обычного, в связи с чем синоптик советует не убирать надолго зонты и резиновые сапоги, поскольку какое-то время природа должна насладиться охлаждающим душем после изнурительной жары.