НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Эстонию ждут затяжные дожди и грозы. Когда они прекратятся?

Температурный фон будет относительно скромным, и летнего тепла ожидать не стоит.

Четверг, 20.05

Ночью: Переменная облачность. До полуночи на севере Эстонии местами пройдёт дождь, утром на юго-востоке страны ожидается новая порция осадков. Местами образуется туман. Ветер западной четверти 3-9, на побережье порывы 12, до полуночи 14 м/с. Температура воздуха 5..11°С.

Днем: На западе Эстонии переменная облачность, по востоку облачно. Зона осадков медленно распространится с юго-востока Эстонии в северном, северо-западном направлении, однако по западу островов вероятность осадков небольшая. Ветер западный, северо-западный 4-10, порывы 13, местами до 15 м/с. Температура воздуха 12 ..16, на побережье местами 9°C.

Пятница, 21.05

Ночью: Облачно с прояснениями. Преимущественно на востоке страны во многих местах пройдёт дождь. Ветер западный, юго-западный 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 6…11°С.

Днем: Переменная облачность, во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 6-12, порывами 14, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 11…16, на побережье местами 8°С.

Суббота, 22.05

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, утром вероятность осадков увеличится. Ветер юго-западный, южный 4-9, в начале ночи на побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха 4…9°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер южной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 13…18, на побережье местами 8…10°С.

Воскресенье, 23.05

Ночью: Облачно с прояснениями. Зона осадков смещается с юго-востока Эстонии в северном, северо-западном направлении. По западу островов вероятность осадков небольшая. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 6..11°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер повернёт к западному направлению 4-10, на востоке страны порывы до 14 м/с. Температура воздуха 9..15°С.