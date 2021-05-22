Когда лучше всего уйти в отпуск? Предсказатели погоды рассказали, каким будет лето

”Красные муравьи стали очень активными. Не буду утверждать, что это именно к наводнению, но грозовой шторм будет довольно частым гостем. Муравьи и другие подземные жители знают намного больше нас”, — отмечает один из предсказателей. Если молодые муравьи остаются под землей, то все хорошо, если же вылезают на поверхность, то это плохой знак. Но поскольку они только начали проявлять активность, нужно еще немного времени, чтобы понаблюдать за ними. Пока все указывает на то, что лето будет довольно сумасшедшим.