Выходные будут прохладными: местами температура опустится до нуля!

Суббота, 22.05

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, местами образуется туман. Ветер юго-западный, южный 2-7 в материковой части, на побережье 7-10, в начале ночи порывами 14 м/с. Температура воздуха 2..6, в материковой части понизится местами около 0 °С, на побережье до 8°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 3-8, порывы 12 м/с. Температура воздуха 13..17, на побережье местами 10°С.

Воскресенье, 23.05

Ночью: На западе Эстонии переменная облачность, без существенных осадков. На востоке- облачность уплотнится, на юго-восток страны подойдёт зона осадков, которая в дальнейшем начнёт перемещаться в северо-западном направлении. Ветер переменных направлений 1-5 , на востоке страны — ветер северной четверти до 10 м/с. Температура воздуха 3..9, в восточной Эстонии до 11°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер станет западной четверти 4-9, на востоке Эстонии в первой половине дня порывы до 14 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье местами до 9°С.

Понедельник, 24.05

Ночью: В начале ночи небольшая и переменная облачность, без осадков. После полуночи облачность начнет уплотняться и местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-западный 3-9, на побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10, на побережье порывы до 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 11..15, на побережье местами до 9°С.

Вторник, 25.05

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 3..9, на поверхности местами может понизиться до 0°С.

Днем: Переменная облачность, на материковой части в отдельных местах пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и восточный 5-10, порывами 14 м/с. Температура воздуха 16..21, на побережье местами до 10°С.