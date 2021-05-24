НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | Во вторник погода вновь испортится. Синоптики рассказали, когда придет летнее тепло(19)
Вторник, 25.05
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Местами образуется туман. Ветер преимущественно южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 3..9, у поверхности почвы местами возможно понижение до 0°С.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер станет восточных направлений 3-9, на островах порывы до 13 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье местами до 10°С.
Среда, 26.05
Ночью: Облачность уплотнится. Дожди распространятся с юго-запада по всей Эстонии. Усилится восточный ветер 5-10, порывы 14, на побережье до 17 м/с, утром в районе Рижского залива станет южных направления и картковременно ослабеет. Температура воздуха 8..12°С.
Днем: Облачно и дождливо. Вечером на юге и востоке эстонии облачность рассеется и осадки прекратятся. Восточный ветер перейдет к юго-западному 5-10, порывы 14-17 м/с. Температура воздуха 10..14, на юго-востоке до 16°С.
Четверг, 27.05
Ночью: В основном небольшая и переменная облачность, бгз осадков. На северо-западе Эстонии более облачно и во многих местах кратковременный дождь. Ветер южных направлений 6-11, порывы 14, на островах юго-западный ветер порывы до 17 м/с. Температура воздуха 5..10°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный, на островах к вечеру западный, северо-западный ветер 4-10, порывы 14, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 9..13, на юго-востоке до 16°С.
Пятница, 28.05
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9, порывы до 13 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье до 10°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Во второй половине дня, начиная с запада, прояснит. Ветер западных направлений 3-9, порывы 13 м/с. Температура воздуха 13..17, на побережье местами до 10°С.
Синоптик Кайро Кийтсак отмечает, что 29-31 мая над Северной Европой образуется антициклон, под влиянием которого погода станет более сухой и солнечной.
В субботу ночью ожидается 4-9 градусов, днем - +11...+16.
В воскресенье область высокого давления усилится и холодные воздушные массы уйдут в Россию. Без осадков. Ветер слабый. Температура ночью 3-8 (на почве около 0), днем 14-19 градусов тепла.
В понедельник сохранится маловетреная сухая погода. Температура воздуха повысится до +21.