26.05.2021, 12:02
В Эстонии вынесено штормовое предупреждение первого уровня(10)
Foto: Ilmar Saabas
Государственная метеослужба вынесла на сегодня предупреждение первого уровня, что означает, что в определенных условиях погода может быть опасной.
Синоптики сообщают, что ложбина низкого давления, установившаяся над Данией, дойдет до стран Балтии и в этой ложбине образуется новый частичный циклон. Порывы ветра будут местами превышать 20 м/с.
Ожидается облачная погода, дождь. Во многих местах осадки очень сильные. К вечеру в Юго-Восточной Эстонии пройдут грозы.
Также к вечеру в Южной и Восточной Эстонии облачный покров постепенно рассеится и начнутся ливни. Ветер порывами до 18 м/с, в отдельных случаях порывами до 20-26 м/с.
Температура воздуха от 10 до 13 градусов, на юго-востоке Эстонии может подняться до 15.