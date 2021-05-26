К выходным дождь закончится, а что на следующей неделе — пока непонятно
Небольшой дождик может пройти и в субботу днем, но с воскресенья по среду мы сможем наслаждаться погодой без осадков. Погода должна быть достаточно безветренной и солнечной.
Зато погода на второй половине недели сейчас неизвестна. К середине недели из Скандинавии через Балтийское море начнет двигаться зона низкого давления, которая принесет с собой дожди, но еще не ясно, дойдут ли эти дожди до Эстонии. На всякий случай, в четверг нужно быть готовыми к дождю.
Что касается температуры, то она будет в районе 13–17 градусов, но на наветренном побережье и во время дождя она опустится до 10 градусов.
С новой недели нас порадует уже по-летнему теплая погода: в понедельник — 16–20 градусов тепла, в к середине недели — уже 23 градуса. На наветренном побережье температура все же будет ниже.
Смотрите прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee.
Четверг, 27.05:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, в начале ночи южный, юго-западный 4-10, порывы 14, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 5..10°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-восточный 4-10, порывы 14 м/с. Температура воздуха 12..16°С.
Пятница, 28.05:
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Во многих местах образуется туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 3..8, на поверхности земли местами 0°С.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западной четверти 2-7, на побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха 13..18, на побережье местами до 10°С.
Суббота, 29.05:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный 3-8, на северном побережье порывы 11 м/с. Температура воздуха 3..8, на поверхности земли местами 0°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, вероятность осадков выше на юго-востоке страны. Ветер северной четверти 4-10 м/с. Температура воздуха 13..16, на побережье местами 10°С.
Воскресенье, 30.05:
Ночью: Преимущественно ясная погода. Ветер северной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 2..8, на поверхности во многих местах 0..-3°С.
Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменного направления 1-7 м/с. Температура воздуха 13..17, на побережье местами 11°С.