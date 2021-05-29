Синоптики прогнозируют резкие перепады температуры: днем до +18, предстоящей ночью заморозки до -2

Сегодня днем небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, вероятность осадков выше на юге Эстонии. Ветер северных направлений 3-9, порывы до 13 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 12..16, на побережье местами 10°С.

Воскресенье, 30.05:

Ночью: Ясная погода. Ветер преимущественно северных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 2..7, у поверхности почвы местами 0..-2°С, на побережье до 9°С.

Днём: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 13..17, на побережье местами 11°С.

Понедельник, 31.05:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 2..7, у поверхности почвы местами 0..-2°С, на побережье до 9°С.

Днём: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 15..19, на побережье местами 12°С.

Вторник, 01.06:

Ночью: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер станет восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 5..11°С.

Днём: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье местами 12°С.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.