НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | От заморозков и дождя — к настоящему эстонскому лету. Следующие выходные вас порадуют!

Понедельник, 31.05

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 0..+5, у поверхности почвы во многих местах заморозки -1..-3, на побережье местами до +8°С.

Днем: Облачность увеличится. Во второй половине дня во многих местах кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-западный 3-9, на островах и побережье порывы до 13 м/с, к вечеру переменный ветер 2-6 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Вторник, 01.06

Ночью: В начале ночи облачно и кратковременные дожди. После полуночи облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. Ветер восточных направлений 1-7, на островах и северо-западном побережье порывы 11 м/с. Температура воздуха 4..9, у поверхности почвы местами 0°С.

Днем: Переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 3-8, порывы до 12 м/с. Температура воздуха 14..18, на наветренном побережье до 12°С.

Среда, 02.06

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 3..9, у поверхности почвы местами 0°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 15..19, на наветренном побережье до 13°С.

Четверг, 03.06

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 6..11°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 17..21, на наветренном побережье до 13°С.

Пятница, 04.06

Над Эстонией сохранится область повышенного давления, которая убережет от осадков. Ветер восточных направлений, он успокоится и принесет в страну порцию более теплого воздуха.

Ночью: Температура воздуха 7..12°С.

Днем: Температура воздуха 18..23, на побережье до 15°С.

Выходные (05.06-06.06)

Эстония остается на периферии области высокого давления, поэтому выходные дни пройдут преимущественно без осадков. Можно будет насладиться спокойной и теплой погодой!