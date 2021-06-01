Вот и наступило долгожданное лето! А что там с погодой?

Среда, 02.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможно образование тумана. Преобладает ветер восточной четверти 1-7, на островах до полуночи порывами до 10 м/с. Температура воздуха 3..8, у поверхности почвы местами около 0°С, на побережье до 11°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Преобладает ветер северной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 16..20, на наветренном побережье местами 13°С.

Четверг, 03.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 6..12°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 17..21, на наветренном побережье до 13°С.

Пятница, 04.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Преобладает ветер восточной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 9..14°C.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 18..23, на наветренном побережье до 13°С.

Суббота, 05.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 8..13°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер западной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 18..22, на наветренном побережье до 15°С.