На предстоящей неделе в Эстонии ожидаются дожди и грозы

Понедельник, 07.06:

Ночью: Преимущественно ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменного направления 1-7 м/с. Температура воздуха 8..14°С.°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих районах материковой части страны формируется кучево-дождевая облачность и пройдут ливни, во второй половине дня местами возможна гроза. Ветер преимущественно северной четверти 2-7, порывами до 10 м/с. Температура воздуха 21..26, на наветренном побережье около 15°С.

Вторник, 08.06:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменного направления 1-5 м/с. Температура воздуха 8..14°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 20..25, на наветренном побережье около 15°С.

Среда, 09.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 8..14°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер слабый и неустойчивый по направлению. Температура воздуха 20..24, на наветренном побережье около 15°С.

Четверг, 10.06:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 8..14°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, вероятна гроза. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 20..25, на наветренном побережье около 15°С.