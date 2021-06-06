На предстоящей неделе в Эстонии ожидаются дожди и грозы(11)
Понедельник, 07.06:
Ночью: Преимущественно ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменного направления 1-7 м/с. Температура воздуха 8..14°С.°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих районах материковой части страны формируется кучево-дождевая облачность и пройдут ливни, во второй половине дня местами возможна гроза. Ветер преимущественно северной четверти 2-7, порывами до 10 м/с. Температура воздуха 21..26, на наветренном побережье около 15°С.
Вторник, 08.06:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменного направления 1-5 м/с. Температура воздуха 8..14°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 20..25, на наветренном побережье около 15°С.
Среда, 09.06:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 8..14°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер слабый и неустойчивый по направлению. Температура воздуха 20..24, на наветренном побережье около 15°С.
Четверг, 10.06:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 8..14°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, вероятна гроза. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 20..25, на наветренном побережье около 15°С.