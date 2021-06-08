КАРТА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ | В восьми уездах объявлено грозовое предупреждение. Смотрите, где прямо сейчас сверкают молнии

Если в понедельник предупреждения о возможной грозе касались в основном Южной Эстонии, то сегодня грозовые дожди с наибольшей вероятностью пройдут мо многих местах в Западной, Центральной и Южной части Эстонии. При грозе возможны сильные ливни, порывистый ветер и град.

Предупреждение о грозе сделано для Харьюмаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Рапламаа, Валгамаа, Вильяндимаа, Вырумаа.

В значительной части Центральной и Западной Эстонии (см. карту ниже) объявлено штормовое предупреждение первой степени. Это означает, что погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за их дальнейшим развитием.

Ниже на карте можно посмотреть, где в данный момент идет гроза.

Места, где сверкают молнии, можно посмотреть и здесь.

Что касается общего прогноза погоды, то сегодня вечером в Эстонии сохранится переменная облачность, местами дожди. Ветер преимущественно северных направлений 2-8 м/с, при грозе возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха 20..26, на наветренном побережье около 15°С.

Чудское озеро

Ветер северных направлений 3-8 м/с. Высота волны 0,3-0,8 м. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Видимость в основном хорошая. Температура воздуха 22..25°С.