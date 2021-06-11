Удастся ли позагорать и поплавать? Читайте прогноз погоды на выходные

По прогнозам синоптиков, в субботу ночью будет ясно или небольшая облачность, без осадков. Кое-где образуется туман. Ветер слабый и неустойчивый. Температура воздуха 8..13, на побережье местами 17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха 21..26, на наветренном побережье прохладнее.

Воскресенье, 13.06:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер южной четверти 2-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 17°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь, возможна гроза. Ветер южной четверти 4-9, по западу страны порывы 13 м/с. Температура воздуха на западе 15..21, в центральной и восточной Эстонии 19..24°С.

Понедельник, 14.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер южный, юго-западный, после полуночи перейдёт к западному, северо-западному 3-9 м/с, по западу Эстонии островов усилится 6-11, утром порывы 15 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт кратковременный дождь, гроза. Начиная с запада, во второй половине дня облачность рассеется и по западу страны вероятность осадков уменьшится. Ветер западный, северо-западный 4-10, по западу Эстонии островов и побережье 7-12, порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 17..21, на побережье местами 14°С.

Вторник, 15.06:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8, до полуночи на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер западной четверти 3-9, вечером усилится на островах юго-западный ветер порывами 12-14 м/с. Температура воздуха 15..22°С.