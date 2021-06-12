Предупреждение: сильные грозы и проливные дожди накроют всю Эстонию

По всей Эстонии сгущаются тучи. Если утром на островах западной Эстонии и на западной окраине материка шел дождь, то днем ​​он распространяется по всей Эстонии. Во многих местах грозы и сильные дожди. Ветер южный 3-9, порывы 12 м / с, возможны сильные грозы. Температура воздуха составляет от 15 до 21 градуса в Западной Эстонии и от 20 до 25 градусов в Центральной и Восточной Эстонии.

Если за неделю температура воды на пляжах в восьми местах достигла более 20 градусов, то в эти выходные в Эстонии вода в водоемах стала холоднее. В субботу-воскресенье в Пярну самое теплое место для купания на берегу моря в Эстонии — температура воды около 19,5 градусов.

В воскресенье в Эстонии будет пасмурная погода с прояснениями.