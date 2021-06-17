Синоптик: ключевое слово предстоящих дней — "жара", но на Иванову ночь уже давно обещают ливни(1)
Через западный край зоны высокого давления к нам придет жара из Африки. Температура воздуха будет повышаться день ото дня, и к концу недели по ночам будет 15–20 градусов, а днем температура поднимется ближе к 30 градусам. В самый жаркий день, которым будет, скорее всего, воскресенье, температура даже перевалит за отметку в 30.
В ближайшие дни будет сухо и безоблачно, а ветер будет слабым или умеренным. В воскресенье влияние зоны высокого давления уменьшится, что увеличит вероятность возникновения кучево-дождевых облаков и дождя.
На следующей неделе зона высокого давления начнет ослабевать, и с запада приблизится полоса низкого давления с более влажной и нестабильной, но все же теплой воздушной массой.
Жаркая погода сохранится и на Иванову ночь, но в то время увеличится возможность ливней и грозы. Если в понедельник вероятность осадков составляет 25%, то уже во вторник во многих местах она повысится до 50%.
На 23 и 24 июня погодные модели уже давно предрекают ливни. Вопрос остается лишь в том, когда пройдет дождь — до Ивановой ночи или уже после. Большая вероятность дождя все же 24 июня, но сильный дождь будет не везде.
Смотрите прогноз от pogoda.ee.
Четверг, 17.06:
Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье местами до 14°С.
Днем: Малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, вечером перейдёт к южному направлению 2-7 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 17°С.
Пятница, 18.06:
Ночью: Ясно. Ветер южных направлений направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 9..15°С.
Днем: Солнечно. Ветер юго-западный и южный 3-8 м/с. Температура воздуха 23..28, на побережье местами 18..22°С.
Суббота, 19.06:
Ночью: Ясно и сухо. Ветер южной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 14..18°С.
Днем: Солнечно. Ветер южной четверти 3-8, на островах и западном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 25..30, на побережье местами 20°С.
Воскресенье, 20.06:
Ночью: Малооблачно, без осадков. Ветер южной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 15..20°С.
Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт дождь, опаснотсь грозы. Ветер южной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 28..32, на побережье местами 22°С.