18.06.2021, 19:36
На предстоящих выходных Эстонию накроет волна аномальной жары(1)
Foto: Tiit Blaat
По данным эстонских синоптиков, на предстоящих выходных температура воздуха в Эстонии прогреется до 33 градусов!
Ночью: Ясно и сухо. Ветер преимущественно юго-западный, южный 2-8 м/с. Температура воздуха 13..18°С.
Днём: Малооблачная, сухая погода. Ветер преимущественно южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 26..30, на побережье 20..24°С.
На Чудском озере ветер южных направлений 2-6 м/с. Высота волны 0,3-0,7 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 25..28°C.
Воскресенье, 20.06:
Ночью: Ясная, сухая погода. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 15..20°С.
Днём: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 28..33, на побережье местами 23°С.