21.06.2021, 15:35
Во вторник в Эстонии ожидается 35 градусов жары(77)
Foto: Ago Tammik
Синоптики обещают, что жара продержится в Эстонии как минимум несколько дней, а во вторник столбик термометра и вовсе поднимется до 35 градусов.
Согласно прогнозам, во вторник ночью погода ясная и малооблачная без осадков погода. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 16..22°С.
Во вторник днем ожидается небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт ливневый дождь, после обеда ожидаются грозы и не исключается град. Ветер южных направлений 2-8, порывами до 11 м/с, во время грозы с сильным шквалистым ветром. Температура воздуха 30..35, на побережье местами 25°С.
Жара продержится как минимум до выходных, но будет омрачнена дождями и грозами.