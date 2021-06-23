ФОТО | Красиво, но опасно. Пыль из Средней Азии на закате в Тартумаа

”Особому риску подвержены люди с болезнями дыхательных путей и сердечно-сосудистыми заболеваниями, — сказала Пруул. — Если вам нужно выйти на улицу, вы можете использовать маски, которые стали для нас уже привычными, но рекомендуется находиться в помещении и с закрытыми окнами, пока ситуация не улучшится”. Специалист добавила, что возникновение такие ситуации невозможно спрогнозировать.