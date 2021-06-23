ВИДЕО | Резко потемнело и полило. Проливной дождь заставил автомобилистов вставать у обочины

По словам читателя, движение в сторону Хаапсалу и островов проходило в обычном ритме, покуда вдруг не стало темно. Машины, едущие со скоростью 90 км/ч, как минимум вдвое снизили скорость, а многие и вовсе решили переждать опасное время у обочины.