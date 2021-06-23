23.06.2021, 14:30
ВИДЕО читателя: Харьюмаа захлестнули потоки ливня, местами прошёл град(4)
Грозовой фронт накрыл Харьюмаа, в отдельных регионах уезда прошёл град.
Температура воздуха в Таллинне во время грозы опустилась до 22 градусов по Цельсию, несколько улиц превратились в бурлящие реки, в городе темно, словно во время солнечного затмения.
Читатели сообщают, что в некоторых волостях прошёл град.
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