Завтра нас также ждут дожди и грозы. Но будет тепло

В среду днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западной четверти 2-8 м/с, во время грозы ветер сильный и порывистый. Температура воздуха 24...28, на побережье местами и во время дождя около 20°С.

Пятница, 25.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут ливни, возможна гроза и туман. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер переменный 1-7 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 24..28, местами на побережье и во время дождя около 20°С.

Суббота, 26.06:

Ночью: Переменная облачность. Пройдёт кратковременный дождь с грозой. Ветер переменный 1-5 м/с, при грозе порывы ветра сильные. Температура воздуха 15..17°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут ливни, местами с грозой. Ветер западной четверти 3-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 20..25, на востоке Эстонии до 27°С.

Воскресенье, 27.06:

Ночью: Переменная облачность. Местами ливни. Ветер западной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 13..18°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами ливни, опасность грозы. Ветер западной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 19..25°С.