Жара может негативно повлиять на урожай грибов

“Многим видам грибов необходимы холодная и влажная погода. Если жаркая и сухая погода будет нечасто, то большой проблемы возникнуть не должно. Все зависит от последующих трех-четырех недель. Если будет стоять сухая погода, а температура превысит 30 градусов тепла, это плохо отразится на грибах”, — рассказал Кылъялг в интервью ERR.

“Грибы растут в почве, и корни деревьев важны для роста грибов. Жаркие периоды уменьшают количество плодовых тел грибов, которые мы собираем. Если стоит жаркая и сухая погода, грибы могут в течение нескольких лет пропускать период роста и развития плодового тела”, — объяснил Кылъялг.

Для роста грибов важны не только влажный и прохладный воздух, но и питательные вещества, которые грибы получают за счет деревьев и разлагающихся органических веществ.

“Количество плодовых тел грибов во многом зависит от питательных веществ, получаемых за счет деревьев. Если из-за низкого содержания питательных веществ и неподходящих условий гифы становятся меньше, то грибы образуют меньше плодовых тел. Некоторые грибы потребляют мертвую органику. Если возникнут проблемы с количеством мертвого органического вещества, то грибы станут хуже расти”, — объяснил Кылъялг.