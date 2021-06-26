Что брать с собой на улицу — купальник или зонтик? Прогноз на выходные

Суббота, 26.06:

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 21…26, на побережье местами 18°С.

Воскресенье, 27.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь и гроза, местами осадки могут быть сильными. Под утро вероятность осадков уменьшится и местами образуется туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха 15…20°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 21…26, на побережье местами 18°С.

Понедельник, 28.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет ливневой дождь и образуется туман. Ветер западных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье порывы 11 м/с. Температура воздуха 20..26°C.

Вторник, 29.06:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный и западный 2-8 м/с. Температура воздуха 11..15,на побережье до 17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах в восточной Эстонии пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный 3-9, на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 20..26°С.

Среда, 30.06:

Ночью: Ясная погода без осадков. Ветер неустойчивый 2-7, на северном побережье северо-западный и северный 4-9 м/с. Температура воздуха 11..15, на побережье до 17°C.

Днем: Солнечно.Ветер неустойчивый по направлению 2-8 м/с. Температура воздуха 20..26°C.