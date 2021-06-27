Начало новой недели будет теплым, но дождливым

Понедельник, 28.06

Ночью: Небольшая или переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, вероятность осадков больше на юго-востоке страны. Местами образуется туман. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 11..15, на побережье до 17°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, вероятна гроза. Ветер западной четверти 2-8, на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 20...25°С.

Вторник, 29.06

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На востоке Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 13..18°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. На востоке страны во многих местах пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, северный 4-10, на востоке Эстонии порывы до 15 м/с. Температура воздуха 22..27, на побережье и под массивами дождевых облаков местами 19°C.

Среда, 30.06

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На востоке страны местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный 3-9, на востоке Эстонии порывы до 13 м/с. Температура воздуха 14..19°C

Днем: Переменная облачность. На востоке страны местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный и северный 4-10, на востоке Эстонии порывы 13 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 19..25°С.

Четверг, 01.07

Ночью: Ясно. Ветер северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье до 20°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Преимущественно ветер северной четверти 2-8, на островах порывы до 13 м/с. Температура воздуха 20..25°С.