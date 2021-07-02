Прогноз на июль: жара продолжается. Метеослужба вынесла предупреждение для всей Эстонии

Отмечается, что в промежуток с 7 по 10 июля температура воздуха может подняться до 32 градусов. Теплые воздушные массы продержатся над Эстонией как минимум с 2 июля по 10 июля, в связи с чем метеослужба вынесла для всей Эстонии предупреждение первого уровня о жаре. Средняя дневная температура во многих местах составит 20 и более градусов, днем столбик термометра поднимется до 27-29 градусов, а с 7 под 20 июля до 32 градусов. Опасность возгорания лесов в Северо-Восточной Эстонии местами высокая и очень высокая.

Прогноз на июль

Среднемесячная температура воздуха (вместе с ночной) будет выше нормы (от 17,2 до 18,4 градуса), осадки в пределах нормы, иногда выше (норма 49-82 мм).

Первая половина месяца пройдет по большей части под влиянием областей высокого давления. Погода по-летнему теплая, если не жаркая, преимущественного без осадков, лишь в районе 6 и 10 июля ожидается превалирование более влажной воздушной массы. Пройдут ливни и грозы.

Во второй половине месяца западное течение станет более активным и будет более заметно влияние областей пониженного давления на погоду, что приведет к более частым осадкам. Температура воздуха такая же, как обычно в июле.

Прогноз на выходные

Что касается предстоящих выходных, то погода также будет солнечной. Согласно прогнозу, в субботу ночью ясно или с небольшой облачностью, без осадков. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 12..16, на побережье местами до 20°С.

Днем: Ясная или с небольшой облачностью сухая погода. Ветер преимущественно северо- восточный, восточный 2-8, порывами 13 м/с. Температура воздуха 24…28, на побережье местами 21°С.

Воскресенье, 04.07:

Ночью: Ясная или с небольшой облачностью сухая погода. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 13..17, на побережье до 20°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 3-9, на северном побережье восточный, северо-восточный порывами до 13 м/с. Температура воздуха 24..29, на побережье местами 21°С.