Резко опустилась температура воды на пляжах. Она может остаться холодной еще долго

Синоптик Кайро Кийтсак рассказал Delfi, что в Кунда сегодня утром температура воды составляла всего 11,9 градусов, хотя пару дней назад была намного теплее — 20 градусов, но и направление ветра было другое.

По его словам, ветер со стороны материка отгоняет теплые поверхностные слои воды в открытое море, в результате чего на поверхность поднимаются холодные глубокие воды, богатые питательными веществами.

Например, сегодня на четырех крупнейших пляжах Таллинна висел красный флаг: в 10:30 температура воды на Штромке была всего 8 градусов, на Какумяэ — 7, на Пирита — 11 и на Пикакари — 12.

При этом проблема наблюдается именно на северном побережье, а на пляжах Пярну и Паралепа совсем другая картина — там вода прогрелась до 21 градуса.

Синоптик разводит руками: насколько долго глубокие воды будут влиять на температуру воды на столичных пляжах, зависит от направления ветра, поэтому сложно сказать, когда изменится температура воды. Он отметил, что за сутки она может значительно измениться.

Все же если посмотреть прогнозы направления ветра на ближайшие дни, то вода, скорее всего, останется холодной. Влияние глубоких вод на температуру этим летом обязательно продолжится, добавил синоптик.

Читайте прогноз погоды от pogoda.ee. За температурой воды можно следить здесь.

Среда, 07.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На материке без осадков, под утро на островах и на западном побережье увеличится вероятность кратковременного дождя и грозы. Ветер юго-восточный и восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 13…18, на западе Эстонии до 21°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, более частые осадки в западной Эстонии, есть опасность грозы. Ветер южных направлений 3-8, порывы до 12 м/с. Температура воздуха 25…29, местами на побережье и при дождевых облаках 22°С.

Четверг, 08.07: